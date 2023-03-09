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Haberler Yaşam Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

Dilediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz 3 dakikada kolay krokan tarifini sizler için derledik. Kahve saatinizi tatlandıracak lezzetli krokan tarifi hem sağlıklı hem de pratik olması sebebiyle oldukça tercih ediliyor. İşte sağlıklı krokan tarifi...

takvim.com.tr
09.03.2023 11:27 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:27
Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

Çay, kahve saatinde sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif işinize çok yarayacak. 3 dakikada kolayca yapacağınız bu tarife misafirlerinizden övgü yağacak. İşte pekmezli fındıklı sağlıklı krokan tarifi...

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Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

SUSAMLI PEKMEZLİ KROKAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı susam
Yarım çay bardağı pekmez
2 yemek kaşığı şeker
Ceviz ya da fındık

Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

SUSAMLI PEKMEZLİ KROKAN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Susamları tavada kavuruyoruz.

Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

İçine ceviz ya da fındığını ekliyoruz. Ben fındık kattım.

Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

Şekeri de ekleyip, biraz karamelize olana kadar karıştırıyoruz.

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