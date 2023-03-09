Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...
Dilediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz 3 dakikada kolay krokan tarifini sizler için derledik. Kahve saatinizi tatlandıracak lezzetli krokan tarifi hem sağlıklı hem de pratik olması sebebiyle oldukça tercih ediliyor. İşte sağlıklı krokan tarifi...
09.03.2023 11:27 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:27
Çay, kahve saatinde sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif işinize çok yarayacak. 3 dakikada kolayca yapacağınız bu tarife misafirlerinizden övgü yağacak. İşte pekmezli fındıklı sağlıklı krokan tarifi...