Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! 3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...

Çay, kahve saatinde sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif işinize çok yarayacak. 3 dakikada kolayca yapacağınız bu tarife misafirlerinizden övgü yağacak. İşte pekmezli fındıklı sağlıklı krokan tarifi...