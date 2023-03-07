Vav TV İzle
Haberler Yaşam AFAD'dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

AFAD'dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımlandı. Raporun sonuç bölümünde, "Yüzey faylanması açısından, depremlerde sırasıyla yaklaşık 290 kilometre ile 130 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı ile 6,5 metreye varan yer değiştirmeler meydana gelmiştir." tespitine yer verildi.

07.03.2023 14:36 - Son Güncelleme: 07.03.2023 14:50
AFAD’dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
AFAD’dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca, 6 Şubat'ta Türkiye saati ile 4.17'de ve 13.24'te sırası ile merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin, saha çalışmaları ön değerlendirme raporu hazırlandı.

AFAD’dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

Depreme kaynaklık eden fayların tanımlanması, meydana gelen yüzey kırıklarının tespit edilmesi ve yapısal hasar nedenlerinin ortaya konması amacıyla 10 Şubat-16 Şubat'ta bölgede yapılan saha çalışmalarının sonuçlarını içeren raporda, her iki depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da çok şiddetli hissedildiği can kaybı ve ağır hasara neden olduğu vurgulandı.

AFAD’dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

Depremin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 ili içine alan 108 bin 812 kilometrekarelik alanda etkili olduğu aktarılan raporda, "Ülke tarihinde yaşanmış en yıkıcı deprem fırtınası olarak kayıtlara geçen bu iki ana şoka ait kuvvetli yer hareketi kayıtları, saha gözlemleri ve bölge halkından alınan bilgilere göre ilk depremin Kahramanmaraş ve Hatay'da ikinci depremin ise özellikle Malatya'da daha etkin olduğunu söylemek mümkündür." ifadesine yer verildi.

AFAD’dan deprem raporu! Zemin 6,5 metre yer değiştirdi! Hangi hasar neden kaynaklandı? Zemin ve beton kaynaklı hasarlar

ZEMİN KAYNAKLI HASARLAR

Depremler sonrasında bazı yerleşim bölgelerinde ciddi yüzey bozulmalarının tespit edildiği aktarılan raporda, bu bozulmaların yumuşak zeminlerde daha da belirgin hal alarak geniş yarıklar şeklinde ortaya çıktığı anlatıldı.

SON DAKİKA