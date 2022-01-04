NESCAFÉ 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 3. Dönem Kazananları Belli Oldu! BMW, Iphone 12, AirPods
NESCAFÉ 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 3. Dönem Kazananları Belli Oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin 21.04.2021 tarihli ve E-40453693-255.01.02-2644 sayılı izni ile yapılan kampanyada katılımcılar BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve Apple Airpods ve Şarj Kutusu kazandı. İşte NESCAFÉ 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 3. Dönem kampaysında ödül kazanan asil ve yedek talihliler.
04.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 04.01.2022 07:00