Antalya Aksu Kumköy Sahili’nde doğa katliamı! Kaçak barakalar yüzünden caretta carettaların yumurtalarının yüzde 56,9’u bozuk çıktı

Bu ülkeyi sevmek demek doğasına sahip çıkmaktır. Tabelada 'Deniz kaplumbağalarının üreme alanındasınız' yazıyor ve çevresindeki manzara. Bu şekilde mi yaşatıyorsunuz, doğal mirasımız olan bir alanı bu hale getirerek? Sadece merak ediyorum. İçinize nasıl siniyor? Biraz dik durun, kaybolan hepimizin değerleri. Geçen sene burada çok az oba vardı, şimdi ise denizin içine kadar girilmiş. Bu durumu övünülecek bir şey olarak paylaşıyorlar. Başlıkları ise 'Denize sıfır obalarda ücretsiz tatil kıskandırıyor'. Her şeyi tüketmeyin yeter artık" dedi.