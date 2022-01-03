Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Karabük'ün de bulunduğu 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğinin belirtilerek, "Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.