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Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yurt geneli 4 OCAK HAVA DURUMU tahminleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada yoğun kar yağışı alan 8 bölge için sel baskını uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

03.01.2022 23:07 - Son Güncelleme: 03.01.2022 23:10
Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Karabük'ün de bulunduğu 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğinin belirtilerek, "Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji 8 il için kritik uyarıda bulundu! Sel baskınları yaşanabilir | 4 OCAK HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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