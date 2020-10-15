Dünyanın en güzel tatlıları belli oldu! Türkiye'den 2 tatlı listede
Dünyanın en lezzetli tatlıları hangileri? Turizmde gelen turist sayısı kadar turist harcamaları da çok önemli. Bunların arasında en önemli kalem ise yemek harcamaları. Bir ülkenin en büyük kültür miraslarından biri olan yemek özellikle son yıllarda revaçta. CNN, dünyanın pek çok ülkesinden en iyi tatlıları seçti. Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya farklı tatlılardan oluşan listede Türkiye'den bakın hangi tatlılar yer aldı.
15.10.2020 16:20
- Son Güncelleme: 15.10.2020 16:20
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