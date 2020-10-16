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Köpekle fotoğraf çektirmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Bir anda yüzüne...

Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti. Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

16.10.2020 06:20 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





