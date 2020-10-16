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Köpekle fotoğraf çektirmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Bir anda yüzüne...
Köpekle fotoğraf çektirmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı! Bir anda yüzüne...
Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti. Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
16.10.2020 06:20
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Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.
Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.