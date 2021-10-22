Nefes kesen “ihaleye fesat” operasyonu!
Kartal'da ihaleye fesat karıştıranlara yönelik düzenlenen ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekiplerince otoparkta yapılan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan görüntülenen operasyonda bir şahsın kaçtığı, kaçan şahsın polis tarafında yakalanarak gözaltına alındığı görülüyor.
22.10.2021 01:13
- Son Güncelleme: 22.10.2021 01:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kartal ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında düzenlenen ihalelere katılım sağlamak isteyen kişileri cebir, tehdit ve benzeri yollarla engellemek suretiyle ihalelere fesat karıştırdığı tespit edilen 15 şahsa yönelik, dün saat 11.00 sıralarında otoparka operasyon düzenlendi.