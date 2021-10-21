Kanlı gece! 'Sosyal medya' kavgasında 1 kişi öldü
Antalya'da sosyal medya tartışması kanlı bitti. Yiğit A.A. (28), sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışıp otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (47), balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. İşte detaylar...
Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. 2 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yiğit A.A. ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.
BALKONDAN POMPALIYLA VURDU
Tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.
OTOMOBİLE TAŞLA VE TEKMELERLE ZARAR VERDİLER
Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini duyan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları, zaman zaman polis ekipleriyle tartıştı. Polis ekiplerinin sakinleştirmekte zorlandığı Öztürk'ün yakınları, Yiğit A.A.'ya ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.