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Kanlı gece! 'Sosyal medya' kavgasında 1 kişi öldü

Antalya'da sosyal medya tartışması kanlı bitti. Yiğit A.A. (28), sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışıp otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (47), balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. İşte detaylar...

21.10.2021 23:45 - Son Güncelleme: 21.10.2021 23:47
Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

Antalya'da sosyal medya kavgası ölümle sonuçlandı.

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Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. 2 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yiğit A.A. ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı.

Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit A.A.'nın evinin önüne geldi. Erdoğan Öztürk ile Yiğit A.A., evin önünde de tartıştı.

Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

BALKONDAN POMPALIYLA VURDU

Tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.

Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

OTOMOBİLE TAŞLA VE TEKMELERLE ZARAR VERDİLER

Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini duyan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları, zaman zaman polis ekipleriyle tartıştı. Polis ekiplerinin sakinleştirmekte zorlandığı Öztürk'ün yakınları, Yiğit A.A.'ya ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.

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