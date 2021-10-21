Kanlı gece! ’Sosyal medya’ kavgasında 1 kişi öldü

BALKONDAN POMPALIYLA VURDU

Tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirledi.

