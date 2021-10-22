İstanbul’da deniz otobüsünde cinsel taciz! Uyurken taciz edilen genç kadın bağırınca ortaya çıktı ilk duruşmada cezayı yedi!

İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya sefer yapılan deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. (33) adlı kadına uyurken cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Yıldırım (50), Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, 'basit cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yıldırım, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine götürüldü.

