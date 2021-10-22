İstanbul'da deniz otobüsünde cinsel taciz! Uyurken taciz edilen genç kadın bağırınca ortaya çıktı ilk duruşmada cezayı yedi!
İstanbul'da deniz otobüsünde cinsel taciz skandalı yaşandı. Bursa'ya sefer yapılan deniz otobüsünde yanına oturan 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım tarafından uyurken taciz edilen 33 yaşındaki G.Ş. bağırınca iğrenç olay ortaya çıkmıştı. Tacizci Yıldırım, Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, 'basit cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya sefer yapılan deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. (33) adlı kadına uyurken cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Yıldırım (50), Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, 'basit cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yıldırım, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da tutuklama kararı bulunduğu için cezaevine götürüldü.
Olay, eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya gidilen deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel tacizde bulundu.
Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.
Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her 2 suçtan da tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.