Bursa'da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi
Bursa'da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.
08.09.2022 14:30 - Son Güncelleme: 08.09.2022 14:30