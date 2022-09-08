Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİ

Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.