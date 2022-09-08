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Bursa'da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

Bursa'da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

DHA
08.09.2022 14:30 - Son Güncelleme: 08.09.2022 14:30
Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine Osmangazi ilçesinin Selimiye Mahallesi 11'inci Bahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katına, zabıta ekiplerince baskın düzenlendi.

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Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gittikleri adreste etlerin depolandığını gördü.

Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, tavuk etleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği tespit edildi.

Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİ
Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.

Bursa’da kötü koku üzerine yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et ele geçirildi

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edildi.

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