RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir akım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Birazdan karşılaşacağınız görüntü pek hoş olmayacak.

29.04.2021 06:26 - Son Güncelleme: 29.04.2021 06:26
'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin sakın! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?

Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanması hayli güç. Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.

GALERİ DEVAM EDİYOR
'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin sakın! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?

Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor.

'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin sakın! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?

Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.

'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin sakın! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?
'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin sakın! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?