'Ne olacak sanki' deyip geçmeyin! Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur?
Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir akım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Birazdan karşılaşacağınız görüntü pek hoş olmayacak.
29.04.2021 06:26
- Son Güncelleme: 29.04.2021 06:26