A101'de indirim rüzgarı start aldı! A101 29 Nisan aktüel kataloğunda her şey var dedirten ürün listesi!

A101 29 Nisan aktüel kataloğuyla bugün sabahtan itibaren satışa sunulan ürünler ve fiyatları merak konusu oldu. Pek çok ürünün dikkat çektiği A101'de bu hafta perşembe Schafer chef mix el blender seti, Fantom cyclone elektrikli süpürge, Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, Samsung 40" Full HD TV, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti, Piranha bluetooth hoparlör ve Piranha bluetooth kulaklık ürünleri göz önünde olup tercih edilecek. İşte A101 29 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi

29.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 29.04.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





