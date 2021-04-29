A101'de indirim rüzgarı start aldı! A101 29 Nisan aktüel kataloğunda her şey var dedirten ürün listesi!
A101 29 Nisan aktüel kataloğuyla bugün sabahtan itibaren satışa sunulan ürünler ve fiyatları merak konusu oldu. Pek çok ürünün dikkat çektiği A101'de bu hafta perşembe Schafer chef mix el blender seti, Fantom cyclone elektrikli süpürge, Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, Samsung 40" Full HD TV, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti, Piranha bluetooth hoparlör ve Piranha bluetooth kulaklık ürünleri göz önünde olup tercih edilecek. İşte A101 29 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi
A101 29 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı ve onlarca sürpriz ürün raflarda yerini alıyor. Her hafta indirimli ürünleri satışa sunan firma yeni fırsatlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. Pek çok çeşitliliğin bulunduğu kataloğda Toshiba 43" Full HD Smart LED TV, Samsung 40" Full HD TV, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, SEG 7 kilogram çamaşır makines, SEG 6 programlı bulaşık makinesi, Piranha bluetooth hoparlör, Piranha bluetooth kulaklık, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti ve 5 raflı kitaplık ürünleri bugün 10'da satışa sunuldu.