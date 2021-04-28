A101'de indirim furyası için sayılı dakikalar! A101 29 Nisan aktüel kataloğuyla dev ucuzluk geliyor!
A101 29 Nisan aktüel kataloğu ile onlarca sürpriz ürün raflara geliyor. Her hafta indirimli ürünleri satışa sunan firma yeni fırsatlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. Pek çok çeşitliliğin bulunduğu kataloğda Toshiba 43" Full HD Smart LED TV, Samsung 40" Full HD TV, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, SEG 7 kilogram çamaşır makines, SEG 6 programlı bulaşık makinesi, Piranha bluetooth hoparlör, Piranha bluetooth kulaklık, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti ve 5 raflı kitaplık ürünleri yarın sabah 10'da raflarda yerini alacak.
A101 29 Nisan aktüel kataloğu ile yarın sabahtan itibaren satışa sunulacak ürünlerin detaylı listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101'de bu hafta Schafer chef mix el blender seti, Fantom cyclone elektrikli süpürge, Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, Samsung 40" Full HD TV, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti, Piranha bluetooth hoparlör ve Piranha bluetooth kulaklık ürünleri ön plana çıkarken pek çok fırsat var.