A101'de indirim furyası için sayılı dakikalar! A101 29 Nisan aktüel kataloğuyla dev ucuzluk geliyor!

A101 29 Nisan aktüel kataloğu ile yarın sabahtan itibaren satışa sunulacak ürünlerin detaylı listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101'de bu hafta Schafer chef mix el blender seti, Fantom cyclone elektrikli süpürge, Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü, Epson Ecotank Yazıcı, Reeder P13 Blue Max Lite, Samsung 40" Full HD TV, Philips 10.000 mAh powerbank, Piranha yüksek hızlı USB kablo, ahşap katlanabilir masa sandalye seti, Piranha bluetooth hoparlör ve Piranha bluetooth kulaklık ürünleri ön plana çıkarken pek çok fırsat var.