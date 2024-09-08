PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ne 400 ne de 500! Dünyanın en kilolu insanının ağırlığını duyunca şok olacaksınız! Tam tamına...

Dünyanın en kilolu insanını daha önce hiç merak ettiniz mi? ABD'li Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı unvanını kimseye vermiyor! Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya ulaşan Jon Brower Minnoch, 10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yumdu ancak o günden bugüne kimse onun ağırlığını geçemedi. İşte dünyanın en kilolu insanının ağırlığı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 20:10 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 20:10
Ne 400 ne de 500! Dünyanın en kilolu insanının ağırlığını duyunca şok olacaksınız! Tam tamına... 1

Dünyanın en kilolu insanını daha önce hiç merak ettiniz mi? ABD'li Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı unvanını kimseye vermiyor! Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya ulaşan Jon Brower Minnoch, 10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yumdu ancak o günden bugüne kimse onun ağırlığını geçemedi. İşte dünyanın en kilolu insanının ağırlığı...

Ne 400 ne de 500! Dünyanın en kilolu insanının ağırlığını duyunca şok olacaksınız! Tam tamına... 2

ABD'li Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı olarak tarihe geçti.

Ne 400 ne de 500! Dünyanın en kilolu insanının ağırlığını duyunca şok olacaksınız! Tam tamına... 3

12 YAŞINDAYKEN 121 KİLOYA ULAŞTI

Onun sağlık sorunları aslında 12 yaşında başladı. Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya ulaşmıştı.

SON DAKİKA