Ne 400 ne de 500! Dünyanın en kilolu insanının ağırlığını duyunca şok olacaksınız! Tam tamına...

Dünyanın en kilolu insanını daha önce hiç merak ettiniz mi? ABD'li Jon Brower Minnoch, dünyanın en kilolu insanı unvanını kimseye vermiyor! Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya ulaşan Jon Brower Minnoch, 10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yumdu ancak o günden bugüne kimse onun ağırlığını geçemedi. İşte dünyanın en kilolu insanının ağırlığı...