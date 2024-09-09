Narin Güran'ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki 'lezyon' detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştikçe, dikkat çekici yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasında kritik rol oynayan "gizli tanık" ifadesi, olayın seyrini değiştirdi.
ABLASININ ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ
Narin Güran'ın engelli olduğu belirtilen ablasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan, ablanın ölümünden sonra herhangi bir otopsi yapılmadığı olayın üstünün örtüldüğü öne öne sürüldü.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül saat 8.45 sıralarında ulaşıldı.