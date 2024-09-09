Narin Güran'ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki 'lezyon' detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı?

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştikçe, dikkat çekici yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasında kritik rol oynayan "gizli tanık" ifadesi, olayın seyrini değiştirdi.