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Narin Güran'ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki 'lezyon' detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı?

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberinin ardından, ailenin yaşadığı trajediye dair yeni ve sarsıcı bir detay ortaya çıktı. Küçük Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturması devam ederken, ablasının ölümüne dair iddialar dikkatleri çekti.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 14:14 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 14:14
Narin Güran’ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki ’lezyon’ detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı? 1

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştikçe, dikkat çekici yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasında kritik rol oynayan "gizli tanık" ifadesi, olayın seyrini değiştirdi.

Narin Güran’ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki ’lezyon’ detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı? 2

ABLASININ ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ

Narin Güran'ın engelli olduğu belirtilen ablasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan, ablanın ölümünden sonra herhangi bir otopsi yapılmadığı olayın üstünün örtüldüğü öne öne sürüldü.

Narin Güran’ın ablası nasıl öldü? Otopsi raporundaki ’lezyon’ detayı! Gizli tanık tek tek anlattı! Çuvalın içinde neler vardı? 3

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül saat 8.45 sıralarında ulaşıldı.

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