Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...
Yağ lekesinden muzdarip olan hanımlar ve beyler mutfakta yemek yaparken ve yerken yağdan kaçınmaya özen gösteriyor. Özellikle kızartmalarda bu dertten yakınanların sayısı bir hayli fazla. Yağ sıçraması hem kıyafetleri hem de mutfakta leke bırakıyor. Üstelik vücutla teması halinde de ciddi zararlara yol açabiliyor. Peki kızartma yaparken neye dikkat etmeli? Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor. Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli. İşte patates kızartmanın püf noktaları...
21.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:05
Tavada kızartma yapmak bazen işkence haline dönüşebiliyor. Kimi ocağın mafolacağını düşündüğü için kızartma bile yapmak istemezken, kimi de kızartma yaparken hem ocağı hem de kıyafetini yağ içerisinde bırakıyor. Ancak bazı formüller evde kızartma yapmayı keyifli hale getiriyor. Böylelikle hem sevdiğiniz patates kızartmasını kendi ellerinizle yapıp afiyetle yiyebilir, hem de mutfağınızı ter temiz bırakabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yağ lekesini önleyen püf noktalara birlikte bakalım...