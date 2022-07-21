Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

Tavada kızartma yapmak bazen işkence haline dönüşebiliyor. Kimi ocağın mafolacağını düşündüğü için kızartma bile yapmak istemezken, kimi de kızartma yaparken hem ocağı hem de kıyafetini yağ içerisinde bırakıyor. Ancak bazı formüller evde kızartma yapmayı keyifli hale getiriyor. Böylelikle hem sevdiğiniz patates kızartmasını kendi ellerinizle yapıp afiyetle yiyebilir, hem de mutfağınızı ter temiz bırakabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yağ lekesini önleyen püf noktalara birlikte bakalım...