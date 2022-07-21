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Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

Yağ lekesinden muzdarip olan hanımlar ve beyler mutfakta yemek yaparken ve yerken yağdan kaçınmaya özen gösteriyor. Özellikle kızartmalarda bu dertten yakınanların sayısı bir hayli fazla. Yağ sıçraması hem kıyafetleri hem de mutfakta leke bırakıyor. Üstelik vücutla teması halinde de ciddi zararlara yol açabiliyor. Peki kızartma yaparken neye dikkat etmeli? Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor. Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli. İşte patates kızartmanın püf noktaları...

21.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:05
Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

Tavada kızartma yapmak bazen işkence haline dönüşebiliyor. Kimi ocağın mafolacağını düşündüğü için kızartma bile yapmak istemezken, kimi de kızartma yaparken hem ocağı hem de kıyafetini yağ içerisinde bırakıyor. Ancak bazı formüller evde kızartma yapmayı keyifli hale getiriyor. Böylelikle hem sevdiğiniz patates kızartmasını kendi ellerinizle yapıp afiyetle yiyebilir, hem de mutfağınızı ter temiz bırakabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yağ lekesini önleyen püf noktalara birlikte bakalım...

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Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

Mutfaktaki lekelerin çoğunlunu yağ lekeleri oluşturuyor. Kendi mutfağında kızartma yapmayı ve yemeyi seven hemen hemen herkes bu yağ lekerinden rahatsız. Çünkü bu lekeler çok zor geçiyor. Bazen de hiç geçmeyerek iz bırakıyor. Ancak bundan kurtulmak aslında çok basit.

Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

YAĞ LEKESİ İÇİN TAVAYA ÇÖZÜM

Kızartma yaparken tavaya yağ dökmeden bir tutam tuz dökerseniz. Tavadaki yağ sıçraması olmaz. Böylece hem sağlığınız hem temizliğiniz baki kalır.

Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

FAYANSLARDAKİ YAĞ LEKESİNE ÇÖZÜM

Her şeye rağmen fayanslarda yağ lekesi varsa yağ çözücüleri sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin ve ardından silin. Kimyasal ürünleri kullanmak istemeyenler sirkeden de faydalanabilir.

Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

BANYONUZDAKİ GİZLİ YARDIMCI

Özellikle renkli ve hassas kıyafetlerden yağ lekelerini çıkarmak için mis kokulu bir çözümümüz var!

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