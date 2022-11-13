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Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

Geçtiğimiz aylarda Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öldürülen Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayetinde iddianame tamamlandı. İkilinin katil zanlısı Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'nın Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurduğu ve dolaptaki rakıyı dökerek fırını ateşe verdiği yer aldı. İşte detaylar...

13.11.2022 14:14 - Son Güncelleme: 13.11.2022 14:22
Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz gecesi Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i Gelibolu'daki çiftlik evinde toplam 66 bıçak darbesiyle öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianameyi tamamladı. İddianamede kan donduran detaylar dikkat çekti.

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Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

ÖLDÜRMEK İÇİN ÇOK KEZ KÖYE GİTMİŞ
İddianameye göre, Akçekaya'nın, Nazmi Arıkan'a ait Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan aldığı lisansı taahhütleri yerine getirmediği için iptal edilmişti. Bu nedenle Arıkan'a uzun süredir husumet besliyordu.

Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

11 Temmuz'da Arıkan'ın çiftliğine gitti. Ancak çiftlik evi kalabalık olunca İstanbul'a geri döndü. Ertesi gün tekrar Gelibolu'ya gelerek saat 20.30 sıralarında çiftliğin bulunduğu köye taksiyle gitti.

Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

ÇORAPLA EVE GİRMİŞ
Akçekaya, fark edilmemek için çiftliğe yaklaşık 3 kilometre mesafede taksiden indi ve ayçekirdeği tarlalarından geçerek çiftliğe yakın bir yerde havanın kararmasını bekledi.

Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

Akşam saatlerinde eve yaklaşan Akçekaya, önce eldivenlerini taktı. Ardından gürültü olmaması ve iz bırakmamak adına ayakkabılarını çıkardı ve ikinci katın balkonuna tırmanarak eve girdi.

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