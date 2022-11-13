Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...

ÖLDÜRMEK İÇİN ÇOK KEZ KÖYE GİTMİŞ

İddianameye göre, Akçekaya'nın, Nazmi Arıkan'a ait Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan aldığı lisansı taahhütleri yerine getirmediği için iptal edilmişti. Bu nedenle Arıkan'a uzun süredir husumet besliyordu.