Nazmi Arıkan cinayetinde kan donduran detaylar: Rakıyı üzerlerine döktükten sonra...
Geçtiğimiz aylarda Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öldürülen Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayetinde iddianame tamamlandı. İkilinin katil zanlısı Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'nın Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurduğu ve dolaptaki rakıyı dökerek fırını ateşe verdiği yer aldı. İşte detaylar...
13.11.2022 14:14 - Son Güncelleme: 13.11.2022 14:22
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz gecesi Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i Gelibolu'daki çiftlik evinde toplam 66 bıçak darbesiyle öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianameyi tamamladı. İddianamede kan donduran detaylar dikkat çekti.
ÖLDÜRMEK İÇİN ÇOK KEZ KÖYE GİTMİŞ
İddianameye göre, Akçekaya'nın, Nazmi Arıkan'a ait Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan aldığı lisansı taahhütleri yerine getirmediği için iptal edilmişti. Bu nedenle Arıkan'a uzun süredir husumet besliyordu.