Eski Paris Konsolosu Gencay Gürün'e 10 milyonluk ihanet! Vasi olarak atanan yeğen fark etti
Son dakika haberi | Bir dönem Türkiye'nin Paris Konsolosluğu görevini yürüten 90 yaşındaki Gencay Gürün, demans hastalığına yakalandı. Hastalığın ardından mahkeme yeğeni Aslı Bleda'yı vasi olarak atadı. Bleda, 22 yıldır Gürün'ün hizmetlisi olarak görev yapan kadının eski konsolosun hesabından yaklaşık 10 milyon lirayı başka hesaba aktardığını gördü. Bleda'nın konuyla ilgili şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.
Bir dönem Fransa'nın başkenti Paris'te konsolosluk görevinde bulunan ve Fransa'da "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanı ile Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanına layık görülen 90 yaşındaki Gencay Gürün, geçtiğimiz yıllarda demans hastalığına yakalandı.
Kardeşinin kızı reklamcı Aslı Bleda, halasına vasi olarak atanmak için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Talep kabul edildi. Bleda bir süre sonra evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin, halasının hesaplarına erişiminin olduğunu fark etti.
Banka hesaplarını inceleyen Bleda, hizmetlinin kendisinin ve kızının hesabına 2016'da 450 bin dolar, 2017'de 100 bin TL, 2018'de 630 bin TL, 2019'da 160 bin TL, 2020'de 130 bin TL ve 30 bin euro olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini belirledi. Bleda'nın durumu sorduğu Gencay Gürün transferlerden haberinin olmadığını söyledi.