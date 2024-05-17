NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Türkiye rakiplerine göz açtırmadı

1 NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya barışını koruma amacıyla kuruldu. İlk üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz bulunuyor. 1951 yılında ise Yunanistan ve Türkiye bu güçlü ittifaka katıldı. ABD merkezli Globalfire analizine göre, NATO'nun en güçlü orduları şu şekilde sıralanıyor....

2 10) YUNANİSTAN Komşu Yunanistan, 200 bine yakın profesyonel askeriyle dikkat çekiyor. Bu yıl itibariyle askeriyeye ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe ile Yunan ordusu, 289 helikopter ve 194 savaş uçağına sahip. Kara gücünü 1,365 tank ile destekleyen Yunan donanması, 11 fırkateyn, 8 mayın gemisi ve 11 denizaltıdan oluşuyor.