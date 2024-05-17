Hava Durumu | Hafta sonu planı yapanlar haritaya bakmadan geçmeyin! Toz taşınımı geri geldi! Hava sıcaklığı nasıl seyredecek?

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun belli kesimlerinde yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun birkaç bölgesinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan toz taşınımı tehlikesi yeniden gündeme gelmeye başladı. Bazı bölgelerde orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı. Ayrıca Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle kar erimesine bağlı tehlikelere karşı da uyarı verildi.