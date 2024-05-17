Hava Durumu | Hafta sonu planı yapanlar haritaya bakmadan geçmeyin! Toz taşınımı geri geldi! Hava sıcaklığı nasıl seyredecek?

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun belli kesimlerinde yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun birkaç bölgesinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan toz taşınımı tehlikesi yeniden gündeme gelmeye başladı. Bazı bölgelerde orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı. Ayrıca Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle kar erimesine bağlı tehlikelere karşı da uyarı verildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu