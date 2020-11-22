Nasıl final yaptıklarını biliyor musunuz? İşte unutulmaz çizgi filmlerin finalleri...
Unutulmaz çizgi filmler özellikle Tsubasa, Tom ve Jerry Heman gibi bunlar 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların adeta efsaneleri oldu. Özellikle Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan bir Amerikan animasyon komedi kısa film dizisidir. Metro-Goldwyn-Mayer tarafından yayınlanan 161 kısa filmiyle tanınan dizi, Tom, bir kedi ve bir fare olan Jerry baş karakterleri arasındaki rekabete odaklanıyor.Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...
Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...