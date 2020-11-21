Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini de yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü bir keşif ki Pompei'nin sadece çok sayıda turist için değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim için dünyada ne denli önemli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.