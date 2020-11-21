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Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

Görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda herhangi bir hasara uğramamış küllerle kaplı 2 insan bedeni bulundu.

21.11.2020 19:53 - Son Güncelleme: 21.11.2020 19:55
Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

Görenlerin hayrete düştüğü bir olay yaşandı.

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda herhangi bir hasara uğramamış küllerle kaplı 2 insan bedeni bulundu.

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Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

İtalyan ANSA ajansının haberlerine göre, Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında alçı kalıp tekniği sayesinde küllerle kaplanmış 2 insan bedenine ulaşıldı.

Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

ASİLZADE VE KÖLESİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan arkeolojik sit alanında kazılar devam ederken, bulunan cesetlerden birinin kürk giyen 40 yaşında bir asilzade olduğu, diğerininse yüksek ihtimalle bu asilzadenin 20'li yaşlarındaki kölesi olduğu belirtildi.

Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

Söz konusu keşfin, 2017'de Napoli körfezine hakim bir tepede daha önce bulunan lüks teraslı yapıda gerçekleştiği kaydedildi.

Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini de yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü bir keşif ki Pompei'nin sadece çok sayıda turist için değil, aynı zamanda araştırma ve eğitim için dünyada ne denli önemli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

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