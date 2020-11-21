Pompei'deki büyük felaketten kaçmaya çalışırken kül oldular! Görenler şoke oldu! 2 insan bedeni...
Görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda herhangi bir hasara uğramamış küllerle kaplı 2 insan bedeni bulundu.
21.11.2020 19:53
- Son Güncelleme: 21.11.2020 19:55
ASİLZADE VE KÖLESİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan arkeolojik sit alanında kazılar devam ederken, bulunan cesetlerden birinin kürk giyen 40 yaşında bir asilzade olduğu, diğerininse yüksek ihtimalle bu asilzadenin 20'li yaşlarındaki kölesi olduğu belirtildi.
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