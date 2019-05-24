Nasıl daha zeki olunur? İşte zekayı geliştirmenin yolları
Sağlığımızın şüphesiz olmazsa olmazlarından birisi de beyin sağlığı. Her insan daha sağlıklı bir beyne sahip olmak, daha zeki olmak ister. Zekanın değiştirilemez, sabit bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı tüyolara uyarak daha zeki olmak mümkün. Peki daha zeki olmak için ihtiyacımız olan şeyler neler? İşte zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo...
24.05.2019 07:41
- Son Güncelleme: 24.05.2019 07:44
Zekanın değiştirilemez, sabit bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar zekanın geliştirilebileceğini, bunu da beyni besleyerek elde edebileceğinizi gösteriyor.
Peki, daha zeki olmak için ihtiyacımız olan şeyler neler? İşte zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo...
1. Çevrimiçi zamanlarınızı daha akıllıca kullanın.
Verilen her çevrimiçi mola, sosyal ağları kontrol etmek ve sevimli hayvan resimlerine bakmaktan ibaret değil.
Çevrimiçi molalarınızda ilgi çekici TED konuşmaları, online kurslar ya da öğrenmekte olduğunuz dille ilgili kelime ezberlerleme uygulamalarına yönelebilirsiniz.
2. Öğrendiklerinizi yazın.
Her gün bir kaç dakikanızı ayırarak o gün öğrendiklerinizi yazın. Yazılarınızın çok güzel ya da uzun olmasına gerek yok. Uzmanlara göre; kişinin her gün öğrendiklerini yazması beyin gücünü artıran faktörlerden biri...