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NASA, astronot adaylarının uykularını kaçıran gerçekleri açıkladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı. Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor. Diğer yandan, astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı. İşte NASA'nın yeni astronot kıyafeti ve astronot olmak isteyenlerin çözmek zorunda olduğu sorular...

14.08.2019 14:10 - Son Güncelleme: 14.08.2019 14:36
NASA yeni astronot kıyafetleri görücüye çıktı! Astronot olmak isteyenlere hangi sorular sorulur?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı. Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.

NASA yeni astronot kıyafetleri görücüye çıktı! Astronot olmak isteyenlere hangi sorular sorulur?

Astro, astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan sağlıyor.

NASA yeni astronot kıyafetleri görücüye çıktı! Astronot olmak isteyenlere hangi sorular sorulur?

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)

NASA yeni astronot kıyafetleri görücüye çıktı! Astronot olmak isteyenlere hangi sorular sorulur?

V'nin değeri nedir?

a) 2volts

b) 4volt

c) 4.5volt

d) 6volts

NASA yeni astronot kıyafetleri görücüye çıktı! Astronot olmak isteyenlere hangi sorular sorulur?

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

a) 26 gün

b) 30 gün

c) 28 gün

d) 27 gün

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