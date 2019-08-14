NASA, astronot adaylarının uykularını kaçıran gerçekleri açıkladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı. Astro isimli yeni kıyafetin Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor. Diğer yandan, astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı. İşte NASA'nın yeni astronot kıyafeti ve astronot olmak isteyenlerin çözmek zorunda olduğu sorular...

14.08.2019 14:10 - Son Güncelleme: 14.08.2019 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





