İstanbul'un tarihi fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor! Ara Güler'in objektifinden...
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen ünlü fotoğrafçı Ara Güler yoğun bakımda tekrar kalbi durarak 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Geriye ise Ara Güler'in eserleri kaldı. Ara Güler'in en önemli malzemelerinden biri de İstanbul'un ta kendisiydi. Ara Güler, İstanbul'un melankolik siyah-beyaz fotoğraflarını çekti, şehrin sakinlerini, sokaklarını ve rıhtımlarını fotoğrafladı. İşte Ara Güler'in gözünden İstanbul.
14.08.2019 15:33
- Son Güncelleme: 14.08.2019 15:42
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