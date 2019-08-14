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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı ve 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid Han ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit arasındaki bağ herkesi hayrete düşürdü. Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Adile Naşit, Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana rolüyle hafızalara kazındı. Sultan II. Abdülhamid Han ise son dönemde en çok araştırılan Osmanlı padişahı oldu. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki bağ herkesi şoke etti.

14.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 14.08.2019 12:34
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Bir yanda Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir? Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri...

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

93 Harbi'ne de tanıklık eden 2.Abdülhamid ayrıca en gizemli padişahlardan biriydi.

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