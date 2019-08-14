Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi
Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı ve 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid Han ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit arasındaki bağ herkesi hayrete düşürdü. Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Adile Naşit, Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana rolüyle hafızalara kazındı. Sultan II. Abdülhamid Han ise son dönemde en çok araştırılan Osmanlı padişahı oldu. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki bağ herkesi şoke etti.
Bir yanda Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir? Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri...