NASA sona adım adım yaklaştığımızı kanıtlarıyla gösterdi! Günbegün eriyoruz korkmanın tam sırası...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu görüntüler hiç iç açıcı değil... Son dönemde sık sık dile getirilen hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok çok üzerin seyretmesi, yağış olmaması, kuraklık, sussuzluk aslında süregelen insan faaliyetlerinin bir sonucu. Eğer küresel önlemler alınmazsa bu faaliyetlerin bedelini yine bizler ödeyeceğiz. NASA, gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. Fotoğraflar değişimi en çıplak haliyle ortaya koyuyor.
'ERİME REKOR SEVİYEDE'
Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020'nin 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutbu deniz buzu yoğunluğunu tespit ettiklerini belirtti.
Buz yaz aylarında küçülse de aynı zamanda inceldiğini belirten yetkililer, genişliğin ve kalınlığın giderek kaybedildiğini söyledi. NSIDC Direktörü Mark Serreze, Eylül 2020'de rakamlar açıklandığında bunun bir çifte felaket olduğunu sözlerine ekledi.
ARKTİK DENİZİ'NDE 1984 VE 2020'DE ÇEKİLMİŞ İKİ KARE, DURUMU ÖZETLİYOR
Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun rekor düzeyde düşük seviyesini 2012'de gösterdiği bilinse de 1970'lerin sonlarından bu yana her on yılda yaklaşık yüzde 12 düzeyinde deniz buzu kaybı yaşanarak uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.