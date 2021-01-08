Haberler Galeri Yaşam NASA sona adım adım yaklaştığımızı kanıtlarıyla gösterdi! Günbegün eriyoruz korkmanın tam sırası...

NASA sona adım adım yaklaştığımızı kanıtlarıyla gösterdi! Günbegün eriyoruz korkmanın tam sırası...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu görüntüler hiç iç açıcı değil... Son dönemde sık sık dile getirilen hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok çok üzerin seyretmesi, yağış olmaması, kuraklık, sussuzluk aslında süregelen insan faaliyetlerinin bir sonucu. Eğer küresel önlemler alınmazsa bu faaliyetlerin bedelini yine bizler ödeyeceğiz. NASA, gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. Fotoğraflar değişimi en çıplak haliyle ortaya koyuyor.

08.01.2021 16:58 - Son Güncelleme: 08.01.2021 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





