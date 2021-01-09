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Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

Kafanızda bir şişlik hissetseniz ne yapardınız? Muhtemelen başınızı vurduğunuzu, buna bağlı olarak şişliğin oluştuğunu düşünüp doktorun yolunu tutardınız... Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu. Genç adamın kafasındaki şişliğin içinden öyle şeyler çıktı ki doktorlar gözlerine inanamadı. İşte 'böylesi zor görülür' dedirten o görüntüler...

09.01.2021 05:38 - Son Güncelleme: 09.01.2021 05:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





