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Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

Kafanızda bir şişlik hissetseniz ne yapardınız? Muhtemelen başınızı vurduğunuzu, buna bağlı olarak şişliğin oluştuğunu düşünüp doktorun yolunu tutardınız... Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu. Genç adamın kafasındaki şişliğin içinden öyle şeyler çıktı ki doktorlar gözlerine inanamadı. İşte 'böylesi zor görülür' dedirten o görüntüler...

09.01.2021 05:38 - Son Güncelleme: 09.01.2021 05:40
Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

Kafanızda bir şişlik çıksa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve şiştiğini düşünüp, derhal bir doktora giderdiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı.

Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu... Genç adamın kafasındaki şişlikten çıkanlar herkesi şoke etti.

Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!

İşte sosyal medyada tık rekoru kıran o anlar...

Bu görüntüleri mideniz kaldırmayabilir! Genç adamın kafasındaki şişlikten öyle şeyler çıktı ki.... Korkunç!
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