İFADELER NE KADRA UYUMLU?

Güran bu ifadeleri; "Oğlum, uyuyordu o yüzden doğru ifade veremedi. Benim oğlum gündüz yatar gece ise uyanıktır. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Onun da olaydan sonra psikolojisi bozuldu" diyerek açıkladı. Tahliyesinin ardından oğlu ile konuştuğunu söyleyen Hediye Güran, "Oğlum bana 'görmemişim' dedi. Kızım biliyordu zaten" dedi. Peki, Hediye Güran'ın ifadeleri Yüksel Güran'ın 7 yaşında olan ve söz konusu olayın gerçekleştiği saat aralığında evde olan oğlu Eren ile ne kadar uyumlu?