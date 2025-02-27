Narin'in katili kim? Hediye Güran aylar sonra konuştu! Eren ile ifadeleri tutarlı mı? Dikkat çeken detay
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin bir numaralı görgü şahidi olduğu düşünülen Hediye Güran, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Yüksel Güran'dan bahsederken gözyaşlarına boğulan Hediye Güran'ın ifadeleri Eren Güran'ın ifadesi ile karşılaştırıldı. Eren'in sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Öte yandan Hediye Güran, Yüksel'in yanına giderken neden cep telefonunu almadığını da yanıtladı.
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin bir numaralı görgü şahidi olduğu düşünülen
Hediye Güran, tahliyesinin ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez konuştu. Anne Yüksel Güran ile Erzincan Cezaevi'ne nakledilmeden önce aynı koğuşta kaldığını söyleyen Hediye Güran, bir televizyon programında "Altlı , üstlü katla kalıyorduk. Yüksel'in sesini duyuyordum. Havalandırmada konuşuyorduk" diyerek o anları gözyaşları içinde anlattı.
OĞLU ANNESİNİ YALANLAMIŞTI
Programda yer alan avukatlardan Edip Önder dikkat çeken bir yorumda bulundu. Önder,
"Hediye'nin ağlamalarını fazla abartılı buldum. Mahkemenin gelmiş olduğu bir nokta var. Hediye Güran'ın beyanlarına itibar edilmedi." dedi. Hediye Güran ifadelerinin kuşkulu bulunmasının ve tutuklanmasının ana sebeplerinden birisi de oğlunun verdiği ifadeydi. Hediye Güran ifadesinde saat 14:00-15:00 gibi evden çamaşırları Yüksel Güran'a vermek için ayrıldığını belirtirken, oğlu bu ifadeyi yalanlamıştı. Hediye Güran'ın oğlu annesinin saat 13:00 sonra evde olmadığını belirtmişti.
İFADELER NE KADRA UYUMLU?
Güran bu ifadeleri;
"Oğlum, uyuyordu o yüzden doğru ifade veremedi. Benim oğlum gündüz yatar gece ise uyanıktır. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Onun da olaydan sonra psikolojisi bozuldu" diyerek açıkladı. Tahliyesinin ardından oğlu ile konuştuğunu söyleyen Hediye Güran, "Oğlum bana 'görmemişim' dedi. Kızım biliyordu zaten" dedi. Peki, Hediye Güran'ın ifadeleri Yüksel Güran'ın 7 yaşında olan ve söz konusu olayın gerçekleştiği saat aralığında evde olan oğlu Eren ile ne kadar uyumlu?
Hediye Güran, olay günü olan 21/08/2024 tarihinde saat 09:00 09:30 sıralarında Yüksel Güran'ın kendisini aradığını ve yıkamak için kıyafetlerini getireceğini söyledi. Saat 10:00 sıralarında da Yüksel Güran'ın çamaşırları bıraktığını 10 dakika sonra ise evden ayrıldığını belirtti. Güran, daha sonra kahvaltıyı hazırladığını ve çocuklarıyla kahvaltı yaptıklarını anlattı. Çamaşırlar kuruduktan sonra saat 2-3 gibi Yüksel Güran'ın evine gittiğini söyleyen Hediye Güran, kendisine kapıyı 7 yaşındaki Eren'in açtığını ifade etti. Hediye ifadesinde Eren'in kendisine 'Annem uyuyor' dediğini belirtti. Saat 4 gibi tekrar Yüksel Güran'ın evine gittiğini söyleyen Hediye Güran, 6'ya kadar onlarda oturduğunu söyledi.
Peki, 7 yaşındaki Eren pedagog eşliğinde verdiği ifadede ne dedi?Sen bir uyudum dedin ya, evde miydin sen o zaman? İşte o kısımlar… Pedagog: Eren: Evet Pedagog: Peki, annen ne yapıyordu? Eren: Annem de uyuyordu. Sonra yengem geldi çamaşırları bana verdi . 'Annen evde mi?' dedi. 'Annem evde yatıyor' dedim. Sonra gitti. Ben çamaşırları küçük odaya bıraktım. Sonra annem uyandı. Pedagog: Annen nerede uyurdu?