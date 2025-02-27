Diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı!
Diyaliz tedavisi gören hastalar, oruç ibadetinin geçerliliği konusunda tereddüt yaşayabilmektedir. Oruç yeme, içme ve vücuda besleyici madde alımını gerektiren durumlarda bozulur. Diyaliz işlemi, hastanın durumuna göre farklı yöntemlerle uygulanabilir ve her yöntemin oruca etkisi farklı değerlendirilir. Perki diyaliz tedavisi orucu bozar mı? İşte Diyanet'e göre…
takvim.com.tr
Diyaliz tedavisi gören kişiler, oruç tutma konusunda bazı soru işaretleri yaşayabilir. Oruç, vücuda besleyici herhangi bir madde alındığında bozulur. Diyaliz uygulaması, hastanın sağlık durumuna bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirildiğinden her yöntemin oruca etkisi de değişiklik gösterebilir. Pek böbrek tedavisinde oruç bozulur mu? İşte merak edilenler…
DİYALİZ UYGULAMASINDA ORUÇ BOZULUR MU?
↪ Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan
diyaliz iki farklı şekilde uygulanır. Periton diyalizi ve hemodiyaliz.
↪
karın boşluğuna özel bir solüsyon verilerek, hastanın karın zarından yararlanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılmasını ve sıvı dengesinin düzenlenmesini sağlar. Periton diyalizi,
↪
kanın vücut dışındaki bir makine aracılığıyla temizlenip tekrar vücuda verilmesidir. Bu işlemde kan, hastanın kolundan bir iğneyle alınır ve diyalizör adı verilen filtrelerden geçerek zararlı maddelerden arındırılır. Temizlenen kan, başka bir iğneyle hastanın damarına geri verilir. Bu süreçte bazen besleyici sıvı verilmesi gerekebilir. Hemodiyaliz ise
↪
sırasında hastaya gıda içerikli sıvılar verilmeden işlem yapılıyorsa, Hemodiyaliz oruç bozulmaz. Ancak, periton diyalizi ve gıda içerikli sıvı verilen hemodiyaliz gibi işlemlerde oruç bozulur (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?
↪
Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmak, yani nefsi bu tür davranışlardan uzak tutmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Bu nedenle, oruçlu iken bu tür eylemler orucu bozar.
↪ Yemek ve içmek, genellikle tüketilen her türlü besini kapsar. Sigara, nargile gibi tütün ürünleri ve keyif verici dumanlı maddeler, uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler de orucu bozan unsurlar arasında yer alır (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, III, 386-387). Ayrıca, hangi sebeple olursa olsun ağız yoluyla alınan ilaçlar da aynı şekilde orucu geçersiz kılar.