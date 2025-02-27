ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?

↪ Oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmak, yani nefsi bu tür davranışlardan uzak tutmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Bu nedenle, oruçlu iken bu tür eylemler orucu bozar.

↪ Yemek ve içmek, genellikle tüketilen her türlü besini kapsar. Sigara, nargile gibi tütün ürünleri ve keyif verici dumanlı maddeler, uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler de orucu bozan unsurlar arasında yer alır (İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, III, 386-387). Ayrıca, hangi sebeple olursa olsun ağız yoluyla alınan ilaçlar da aynı şekilde orucu geçersiz kılar.