Narın sağlığa yedi faydası

Pek çok hastalığa karşı koruyucu etkisi olan narın şimdi tam mevsimi. Suyunu sıkıp içmek yerine tanelerini tüketmek daha sağlıklı. İşte narın 7 faydası...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 19:52:46 Güncelleme: 20:00:46
Narın sağlığa yedi faydası

NARIN SUYUNU SIKIP İÇMEK YERİNE...

Nar, yüksek miktarda C vitamini içermesinin yanı sıra meyveye kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Narla ilgili çalışmalar vücudunuz için çeşitli yararları olabileceğini, muhtemelen çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabildiğini göstermiştir.

2013 yılında yapılan bir çalışmada, hipertansiyonlu hastalarda iki hafta boyunca her gün 150 ml. nar suyunun tüketilmesinin etkisi değerlendirildi ve çalışma sonucunda kan basıncını düşürdüğü bulundu. 2005'te yapılan bir başka çalışmada, nar suyu içilmesinin, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kalbe giden kan akışını iyileştirebileceği de bulunmuştur. Her fırsatta söylediğim gibi, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklıdır. Özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketebilirsiniz.

Narın sağlığa yedi faydası

PROSTAT İLERLEMİYOR

Amerikan Üroloji Derneği'nin 2009 yılındaki yıllık toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, nar suyu içmenin prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatabildiği ortaya çıktı.

Narın sağlığa yedi faydası

ANNE OLMA ŞANSINI ARTIRIR
Narın içeriğinde bulunan bol miktarda C vitamini, progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesini kolaylaştırır. Böylece rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmişyumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı olur.

Narın sağlığa yedi faydası

TANSİYONU DÜŞÜRÜR
Düzenli olarak tüketilen nar suyunun, iki hafta kadar kısa bir sürede kan basıncı düzeylerinidüşürdüğü gösterilmiştir.

Narın sağlığa yedi faydası

EKLEM AĞRILARINDA ETKİLİ
Düzenli tüketilen narın eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır. Narın içeriğinde bulunan bileşiklerin anti-enflamatuar etkileri olduğu göz önüne alındığında, bunların artrit tedavisine yardımcı olabileceği görülmektedir.

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