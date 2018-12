Narın sağlığa yedi faydası

NARIN SUYUNU SIKIP İÇMEK YERİNE...

Nar, yüksek miktarda C vitamini içermesinin yanı sıra meyveye kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Narla ilgili çalışmalar vücudunuz için çeşitli yararları olabileceğini, muhtemelen çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabildiğini göstermiştir.



2013 yılında yapılan bir çalışmada, hipertansiyonlu hastalarda iki hafta boyunca her gün 150 ml. nar suyunun tüketilmesinin etkisi değerlendirildi ve çalışma sonucunda kan basıncını düşürdüğü bulundu. 2005'te yapılan bir başka çalışmada, nar suyu içilmesinin, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kalbe giden kan akışını iyileştirebileceği de bulunmuştur. Her fırsatta söylediğim gibi, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklıdır. Özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketebilirsiniz.