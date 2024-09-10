İsimleri değişen 10 ülkenin listesi açıklandı! Harita sil baştan yenileniyor

Ülkeler tarih boyunca birçok değişim geçirebilir, bu değişimler isimlerini de kapsar. İşte sizler için derlediğimiz, farklı zamanlarda ve çeşitli sebeplerle isim değiştiren 10 ülkenin detayları...

2021 yılında Türkiye , resmi adını Türkiye olarak değiştirdi. Bu değişiklik, ülkenin kültürel ve tarihsel kimliğini daha doğru yansıtma amacını taşıyordu. Yeni ad, Türkiye'nin uluslararası düzeydeki imajını iyileştirmek ve "tavuk" kelimesi ile karışmasını önlemek için tercih edildi.

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Çek Cumhuriyeti → Çekya

2016'da Çek Cumhuriyeti, resmi kısa ad olarak Çekya'yı kabul etti. Bu değişikliğin motivasyonu, uluslararası kullanım için daha pratik bir ülke adı oluşturmak ve ulusal kimliği daha yakın hale getirmekti. Çekya, Latin kökenli bir isim olup, ülkenin tarihsel ve kültürel mirasını ifade eder. Çekya'nın kabulüyle birlikte, daha kullanışlı ve markalaşma açısından uygun bir isim elde edilmesi sağlandı.