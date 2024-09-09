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Narin'in otopsisi sona erdi! Cenaze aracı boş yollandı!
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Narin'in otopsisi sona erdi! Cenaze aracı boş yollandı!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 00:33 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 00:46

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları, 19. gününde acı bir sonla noktalandı. Küçük kızın cansız bedeni bir torba içinde dere yatağında bulundu. Cinayetle ilgili olarak anne ve babasının da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, köyün hala abluka altında olduğunu ve Narin'in otopsisinin tamamlandığını bildirdi. Ancak Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na giden cenaze aracının, aileye teslim edilmeyip boş olarak geri gönderildiğini bildirdi.

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