Narin Güran cinayetinin şifreleri! Falcı olayına açıklık getirildi! O isim tüm paylaşımlarını sildi
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu Meclis'te Narin Güran cinayeti ile ilgili tartışmalı konulara açıklık getirdi. Amca Salim Güran'ın jandarma eşliğinde falcıya gittiğini doğrulayan Kurtoğlu, jandarmanın falcı ziyaretine doğrudan katılmadığını, bir personelin her konuşulanı tutanak altına alıp komutanlığa bildirdiğini ifade etti. Ağabey Baran Güran'dan son zamanlarda peş peş paylaşımlar gelirken, Salim Güran'ın avukatı Daran-2 kameraları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Nevzat Bahtiyar'ın avukatının yaptığı tüm paylaşımları silmesi ise dikkat çekti.
takvim.com.tr
TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyonda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.
JANDARMA NEDEN 'SONA YAKLASTIK' DEDİ?
Hürriyet'te yer alan habere göre;
Narin Güran cinayeti davası ile ilgili sorulara yanıt veren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise şunları söyledi:
"Kayıp ihbarının verildiği ilk üç gün ailenin ve köydekilerin kolluğu, jandarmayı farklı yerlere yönlendirmeye başladığı anlaşıldığı andan itibaren -ki bu üçüncü gündür- adli makamlar devreye sokulmuş, o anda soruşturma açtırılmıştır. Üçüncü günden itibaren tamamen adli makamların koordinesinde işlemler yerine getirilmiştir.
Herkesin sorusuna muhatap bir konu var: İl Jandarma Komutanı 8'inci gün neden böyle bir açıklama ("Sonuca çok yaklaştık, çember daralıyor") yaptı? Soruşturmanın selameti açısından aileyi kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü önümüzde çok engeller çıkarıldı; çok yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu.
FALCI MESELESİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Kurtoğlu falcı meselesine de açıklık getirdi. Kurtoğlu,
"Onlara kolluk olarak biz iştirak etmedik; sadece bir yere gidecekler, bir şeyler uyduruyorlar, bir refakatçi personel bulundu. O refakatteki personel de orada ne görüşüldü, ne konuşulduysa onu tutanağa bağlayıp komutanlığına bildirdi. Polisin ya da jandarmanın hangisi müdahale ederse etsin yapacağı her şey fazlasıyla yapılmıştır. Çocuk 19'uncu günde bulundu, doğru. Maalesef medyada gizlilik kararı olmasına rağmen bir kişinin ifadesi yarım saat sonra gazete manşetlerinde... Bilgi alabileceğimiz kişiler de bir şey söyleyecekse manşetleri görünce bilgi vermekten korktular, kilitlediler." dedi.
480 BULGU BULUNDU
Kurtoğlu,
"Narin'in cenazesinin nakledildiği araç tespit edildiğinde -8 veya 9'uncu gündü- hemen bir çekiciye yüklenmiş, hiç el sürülmeden Van Kriminal Laboratuvarı'na getirilmiş. Laboratuvarda çok detaylı inceleme yapılmış ve 480 küsur bulgu elde edilmiştir. Amcanın üzerindeki çocuğun salya süprüntüleri bu araçtaki bu incelemelerle bulunmuştur" bilgisini de paylaştı.
BARAN GÜRAN 'ÖZLEDİM' DİYEREK PAYLAŞTI
Güran ailesinin dışarıdaki fertleri ve avukatları bu sözlere tepki gösterirken, ağabey Baran Güran da geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. Güran, annesi Yüksel ve babası Arif Güran'ın olduğu kareyi
'Çok özeledim' notu ile paylaştı.