JANDARMA NEDEN 'SONA YAKLASTIK' DEDİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Narin Güran cinayeti davası ile ilgili sorulara yanıt veren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise şunları söyledi:

"Kayıp ihbarının verildiği ilk üç gün ailenin ve köydekilerin kolluğu, jandarmayı farklı yerlere yönlendirmeye başladığı anlaşıldığı andan itibaren -ki bu üçüncü gündür- adli makamlar devreye sokulmuş, o anda soruşturma açtırılmıştır. Üçüncü günden itibaren tamamen adli makamların koordinesinde işlemler yerine getirilmiştir.

Herkesin sorusuna muhatap bir konu var: İl Jandarma Komutanı 8'inci gün neden böyle bir açıklama ("Sonuca çok yaklaştık, çember daralıyor") yaptı? Soruşturmanın selameti açısından aileyi kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü önümüzde çok engeller çıkarıldı; çok yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu.