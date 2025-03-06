NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI AÇIKLADI: KATİL AÇIK

Olaya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, gerekçeli kararda gözden kaçan bir detayı paylaştı. Gerekçeli kararı okuyan Eryılmaz, "Bu detay aynı zamanda cinayetin bir numaralı şüphelisi hatta katili de ortaya koyuyor aslında." dedi. Eryılmaz, " Mahkeme Enes ve Yüksel ile ilgili iştirak sebeplerini sayarken, Salim ile ilgili çok farklı bir noktaya değiniyor. Mahkeme'nin kararında "Mahkemece yapılan değerlendirmede sanık Salim Güran'ın Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürme işlemine iştirak ederek öldürdüğü ifade ediliyor." dedi. "Bu Salim için çok önemli bir ayrıntıdır. " diyen Eryılmaz, "Aslında mahkeme üstü kapalı bir şekilde Narin'i Salim'in öldürdüğünü gösteriyor. Mahkeme bize tek bir katil gösteriyor." şeklinde konuştu.