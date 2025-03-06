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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 'Gözden kaçırdım' diyerek açıkladı! Narin'in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Salim Güran, anne Yüksel Güran ve Enes Güran'ın fotoğraflarını paylaşan Baran Güran'ın sözleri bomba etkisi yaratırken, Narin'in akrabaları TikTok yayınında çarpıcı ifadeler kullandılar. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise gerekçeli kararda gözden kaçtığını öne sürdüğü bir detayı paylaştı.

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takvim.com.tr
Narin cinayetinde son durum ne?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

Kan donduran olayda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cansız bedeni dereye gömen Navzat Bahtiyar tutuklandı.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI AÇIKLADI: KATİL AÇIK

Olaya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, gerekçeli kararda gözden kaçan bir detayı paylaştı. Gerekçeli kararı okuyan Eryılmaz, "Bu detay aynı zamanda cinayetin bir numaralı şüphelisi hatta katili de ortaya koyuyor aslında." dedi. Eryılmaz, " Mahkeme Enes ve Yüksel ile ilgili iştirak sebeplerini sayarken, Salim ile ilgili çok farklı bir noktaya değiniyor. Mahkeme'nin kararında "Mahkemece yapılan değerlendirmede sanık Salim Güran'ın Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürme işlemine iştirak ederek öldürdüğü ifade ediliyor." dedi. "Bu Salim için çok önemli bir ayrıntıdır. " diyen Eryılmaz, "Aslında mahkeme üstü kapalı bir şekilde Narin'i Salim'in öldürdüğünü gösteriyor. Mahkeme bize tek bir katil gösteriyor." şeklinde konuştu.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sürdürüyor. 4 paylaşım yapan Baran ilk paylaşımında Yüksel Güran'ın Narin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Güran paylaşımına "Yüce Rabbim bizim şahidimiz annem suçsuz yere içeride olduğunu biliyorum ama elimden bişi gelmiyor her aradığında ben gelemiyorum benim yerime Narin'in mezarına gönderiyorsun beni Allah senin de hakını bırakmasın güzel annem. Ama çok az kaldı annem" notunu düştü.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

Güran, daha sonraki paylaşımında kardeşi Enes'in hayallerini yazdı. O paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Enes'im abi ben artık operatör oldum maaşım var ben babanın arabasının taksitini öderim sende çalışırsın bize ev yaparsın bu ev bitikten sonra beraber bi araba alırız bu hayalleri kuruyorduk olay günü gece saat 1 eve geldin sırf askere gideceğim diye sonra çaresiz şekilde Narin'imi arıyordu ve kendine vurdu diye baş şüpheli yaptılar Enes'im Allah senin de hakını bırakmasın aslanım ama az daha dayan gerecekler çıkıyor.

Narin cinayetinde son durum ne?

AMCA SALİM GÜRAN'I ES GEÇMEDİ

Amcası Salim Güran'ı da paylaşmayı ihmal etmeyen Baran Güran, "Olay günü yeğenin düğünü az kaldığı için çocuklarını alışverişe götürmüştün amca ve saat 3, te eve gelip çocuklarınla yemek yiyordun ve kızların aldığın elbiseleri sana gösteriyordu ve ondan sonda 7 kere ifade değiştiren adamın lafını inanıp sana ceza verdiler Allah senin de hakını bırakmasın amca" dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

CEZAEVİNE GİTTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Baran Güran son olarak ise cezaevine ziyarete gittiği anları paylaştı. Güran, o anların arkasına "Yüreğim kanıyor" şarkısını koydu.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

Narin'in amcası Mehmet Şerif Güran ise Nevzat Bahtiyar'ın amcası İsmail Akgün'ün Nevzat hakkında kötü ifadeler kullandığı bir videoyu paylaşarak "Nevzo Bahtiyar'ın dayısı İsmail Akgün bile anladı. Nevzo'nun katil olduğunu halen anlamayanlar var." dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

AKRABALARDAN HAYRETE DÜŞÜREN YORUM: AİLENİN SİLAH ÇEKMESİNİ İSTİYORLAR

Narin'in akrabalarının bir TikTok yayınında sarf ettiği sözler ise hayrete düşürdü. Narin'in akrabası Yılmaz Kaya söz konusu yayında "Bu aileyi kim bu kadar kışkırtıyorsa istedikleri şudur; bütün aile silah çeksin birbirini yok etsin. Arif ve ailesini diyorum. Mahkeme sürecini beklememiz lazım. O mu yapmış bu mu yapmış?" dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz

Kaya, "Petroldeki o ihbarı yapan kişi Salim'i hedefe koyan kişidir." şeklinde bir iddiada da bulundu.

Ağabeyi Baran Güran açıkladı! İşte Narin Güranın öldürülmeden önce son isteği
Ağabeyi Baran Güran açıkladı! İşte Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği