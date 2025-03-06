Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 'Gözden kaçırdım' diyerek açıkladı! Narin'in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Salim Güran, anne Yüksel Güran ve Enes Güran'ın fotoğraflarını paylaşan Baran Güran'ın sözleri bomba etkisi yaratırken, Narin'in akrabaları TikTok yayınında çarpıcı ifadeler kullandılar. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise gerekçeli kararda gözden kaçtığını öne sürdüğü bir detayı paylaştı.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan
Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu.
Kan donduran olayda anne
Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cansız bedeni dereye gömen Navzat Bahtiyar tutuklandı.
NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI AÇIKLADI: KATİL AÇIK
Olaya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı
Ali Eryılmaz, gerekçeli kararda gözden kaçan bir detayı paylaştı. Gerekçeli kararı okuyan Eryılmaz, "Bu detay aynı zamanda cinayetin bir numaralı şüphelisi hatta katili de ortaya koyuyor aslında." dedi. Eryılmaz, " Mahkeme Enes ve Yüksel ile ilgili iştirak sebeplerini sayarken, Salim ile ilgili çok farklı bir noktaya değiniyor. Mahkeme'nin kararında "Mahkemece yapılan değerlendirmede sanık Salim Güran'ın Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürme işlemine iştirak ederek öldürdüğü ifade ediliyor." dedi. "Bu Salim için çok önemli bir ayrıntıdır. " diyen Eryılmaz, "Aslında mahkeme üstü kapalı bir şekilde Narin'i Salim'in öldürdüğünü gösteriyor. Mahkeme bize tek bir katil gösteriyor." şeklinde konuştu.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Öte yandan Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi
Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sürdürüyor. 4 paylaşım yapan Baran ilk paylaşımında Yüksel Güran'ın Narin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Güran paylaşımına "Yüce Rabbim bizim şahidimiz annem suçsuz yere içeride olduğunu biliyorum ama elimden bişi gelmiyor her aradığında ben gelemiyorum benim yerime Narin'in mezarına gönderiyorsun beni Allah senin de hakını bırakmasın güzel annem. Ama çok az kaldı annem" notunu düştü.
Güran, daha sonraki paylaşımında kardeşi Enes'in hayallerini yazdı. O paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Enes'im abi ben artık operatör oldum maaşım var ben babanın arabasının taksitini öderim sende çalışırsın bize ev yaparsın bu ev bitikten sonra beraber bi araba alırız bu hayalleri kuruyorduk olay günü gece saat 1 eve geldin sırf askere gideceğim diye sonra çaresiz şekilde Narin'imi arıyordu ve kendine vurdu diye baş şüpheli yaptılar Enes'im Allah senin de hakını bırakmasın aslanım ama az daha dayan gerecekler çıkıyor.