Kilo verirken yapılan en büyük hata buymuş! Meğer boşuna spor salonuna gidiyormuşuz

Diyetisyen Natalie Rizzo kilo verme sürecinde sık yapılan hatalardan birine dikkat çekti: Uzun saatler aç kalmak. Rizzo'ya göre bu durum açlık hissiyle birlikte sağlıksız atıştırmalıklara yönelme riskini artırıyor. Peki kilo verme sürecinde yapılan yanlışlar neler? İşte Rizzo'ya göre dengeli kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...

Yüksek protein - düşük karbonhidrat dengesi Kilo verme sürecinde protein ağırlıklı beslenmenin faydalı olduğunu savunan Rizzo, bu proteinlerin meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fasulye ve baklagiller gibi dengeli karbonhidratlarla desteklenmesini öneriyor. Protein sindirimi uzun süren bir besin olduğu için daha uzun süre tok tutar.