SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kilo verirken yapılan en büyük hata buymuş! Meğer boşuna spor salonuna gidiyormuşuz

ABD'li diyet uzmanı Natalie Rizzo'ya göre gün içerisinde sık ama kalorisi düşük öğünler tüketerek beslenmek kilo verme sürecinizi hızlandırabilir. Nasıl mı? İşte ünlü diyetisyenin sağlıklı kilo verme tüyoları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:43
Kilo verirken yapılan en büyük hata buymuş! Meğer boşuna spor salonuna gidiyormuşuz

Diyetisyen Natalie Rizzo kilo verme sürecinde sık yapılan hatalardan birine dikkat çekti: Uzun saatler aç kalmak. Rizzo'ya göre bu durum açlık hissiyle birlikte sağlıksız atıştırmalıklara yönelme riskini artırıyor. Peki kilo verme sürecinde yapılan yanlışlar neler? İşte Rizzo'ya göre dengeli kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...

Kilo verirken yapılan en büyük hata buymuş! Meğer boşuna spor salonuna gidiyormuşuz

Yüksek protein - düşük karbonhidrat dengesi

Kilo verme sürecinde protein ağırlıklı beslenmenin faydalı olduğunu savunan Rizzo, bu proteinlerin meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fasulye ve baklagiller gibi dengeli karbonhidratlarla desteklenmesini öneriyor. Protein sindirimi uzun süren bir besin olduğu için daha uzun süre tok tutar.

Kilo verirken yapılan en büyük hata buymuş! Meğer boşuna spor salonuna gidiyormuşuz

Sağlıklı atıştırmalıklar

Açlık hissiyle başa çıkmak için sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Rizzo, kuruyemiş, probiyotikli yoğurt, şeker ilavesiz granola barlar ve taze meyvelerin iyi seçenekler olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA