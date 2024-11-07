Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Gün içinde kendinizi daha yorgun hissettiğiniz ve sosyal etkinliklerden geri durduğunuz bir dönem yaşıyorsanız, bu durum demansın erken belirtilerinden biri olabilir.
Demansın Erken Belirtileri Üzerine Çarpıcı Bulgular
Sosyal planlarınızı daha sık iptal etme eğiliminde misiniz? Bu, yaşla birlikte ortaya çıkabilen demans belirtilerinden biri olabilir. New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Victoire Leroy ve ekibi tarafından yürütülen bir araştırma, gün içinde yorgunluk nedeniyle aktivitelere katılmak istemeyen bireylerin Alzheimer gibi demans türleri geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.
Araştırmacılar, 65 yaş üstü 400'den fazla kişinin uyku kalitesini inceledi ve motorik bilişsel risk (MCR) sendromu olarak adlandırılan bir durum ile bu kişilerin gündüz uykululuğu arasında bir bağlantı buldu. MCR sendromu olan bireylerin Alzheimer veya vasküler demans geliştirme olasılığı, sendromu olmayan bireylere göre iki kat daha fazla.