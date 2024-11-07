Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Gün içinde kendinizi daha yorgun hissettiğiniz ve sosyal etkinliklerden geri durduğunuz bir dönem yaşıyorsanız, bu durum demansın erken belirtilerinden biri olabilir.

Demansın Erken Belirtileri Üzerine Çarpıcı Bulgular Sosyal planlarınızı daha sık iptal etme eğiliminde misiniz? Bu, yaşla birlikte ortaya çıkabilen demans belirtilerinden biri olabilir. New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Victoire Leroy ve ekibi tarafından yürütülen bir araştırma, gün içinde yorgunluk nedeniyle aktivitelere katılmak istemeyen bireylerin Alzheimer gibi demans türleri geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.