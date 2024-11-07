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Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Sosyal planlarınıza katılmak istemediğinizi sıkça fark ediyorsanız, bu durumun demansın erken belirtilerinden biri olabileceği yönünde bir uyarı sunuluyor. Neurology Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre, gün içindeki yorgunluk ve sosyal aktivitelere karşı isteksizlik gibi işaretler, motorik bilişsel risk sendromuna (MCR) işaret edebiliyor ve bu sendromu yaşayan kişilerin Alzheimer gibi demans türlerine yakalanma riski oldukça yüksek.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:09 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:09
Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Gün içinde kendinizi daha yorgun hissettiğiniz ve sosyal etkinliklerden geri durduğunuz bir dönem yaşıyorsanız, bu durum demansın erken belirtilerinden biri olabilir.

Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Demansın Erken Belirtileri Üzerine Çarpıcı Bulgular

Sosyal planlarınızı daha sık iptal etme eğiliminde misiniz? Bu, yaşla birlikte ortaya çıkabilen demans belirtilerinden biri olabilir. New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Victoire Leroy ve ekibi tarafından yürütülen bir araştırma, gün içinde yorgunluk nedeniyle aktivitelere katılmak istemeyen bireylerin Alzheimer gibi demans türleri geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Hafta ortasında planlarınızı daha sık iptal ediyorsanız dikkat: Demans belirtisi

Araştırmacılar, 65 yaş üstü 400'den fazla kişinin uyku kalitesini inceledi ve motorik bilişsel risk (MCR) sendromu olarak adlandırılan bir durum ile bu kişilerin gündüz uykululuğu arasında bir bağlantı buldu. MCR sendromu olan bireylerin Alzheimer veya vasküler demans geliştirme olasılığı, sendromu olmayan bireylere göre iki kat daha fazla.

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