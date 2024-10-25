SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Narin Güran cinayetinde 30 dakika detayı! Amca Salim Güran neden oraya gitti?

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilen şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 66 gündür sessizliğini korurken, tutuklu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ortaya çıkan yeni gelişme ise akıllarda bir soru işaretine daha neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:27
Narin Güran cinayetinde 30 dakika detayı! Amca Salim Güran neden oraya gitti?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve geçtiğimiz aylarda cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin Güran cinayetinde 30 dakika detayı! Amca Salim Güran neden oraya gitti?

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Narin Güran cinayetinde 30 dakika detayı! Amca Salim Güran neden oraya gitti?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

SON DAKİKA