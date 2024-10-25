ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.