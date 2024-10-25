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Son dakika Meteoroloji haberleri | İstanbul için uyarı verildi! Hafta sonu hava nasıl olacak? 29 Ekim'de yağış var mı?

Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşırken soğuk havalar da yurt genelinde etkisini artırdı. Meteoroloji'den ise bugün için kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağını bilgisini paylaştı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:13
Son dakika Meteoroloji haberleri | İstanbul için uyarı verildi! Hafta sonu hava nasıl olacak? 29 Ekim’de yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelledi ve birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarına göre; İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de bugün yağmur bekleniyor.

Son dakika Meteoroloji haberleri | İstanbul için uyarı verildi! Hafta sonu hava nasıl olacak? 29 Ekim’de yağış var mı?

Hafta sonu ve pazartesi günü öğleden sonra başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. İşte il il 25 Ekim hava durumu...

Son dakika Meteoroloji haberleri | İstanbul için uyarı verildi! Hafta sonu hava nasıl olacak? 29 Ekim’de yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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