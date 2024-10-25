Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini güncelledi ve birçok ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarına göre; İstanbul, Sinop, Kırklareli, Kastamonu ve Balıkesir'de bugün yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.