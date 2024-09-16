Ünlülerin '2024 Sonbahar' stili: Deri ceket yine trendde! Serenay Sarıkaya, Sıla Türkoğlu, Pınar Deniz...

1 2024 Sonbahar modasında deri ceketler sezonun yıldızı konumunda. Sonbahar gardırobunuzu oluştururken, deri ceketlere yer vermek artık bir zorunluluk. Bu yılın deri ceket trendleri hem klasik hem de modern kesimlerle karşımıza çıkıyor. Peki, bu sezon deri ceket kombinleri nasıl olmalı?

2 Ünlülerin Tercihi Deri ceketler, ünlü isimlerin de vazgeçilmezi oldu. Serenay Sarıkaya, Nazlı Sabancı, Çağla Şıkel ve Fahriye Evcen gibi isimler, deri ceketleri kombinlerinde sıkça tercih ediyor.