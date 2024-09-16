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Ünlülerin '2024 Sonbahar' stili: Deri ceket yine trendde! Serenay Sarıkaya, Sıla Türkoğlu, Pınar Deniz...

Sonbahar mevsimi, gardıroplarımızı yenilemek için mükemmel bir zaman. Bu yılın modasında, deri ceketler ön planda. Asi bir hava katmanın ve aynı zamanda cool görünmenin yolu deri ceketlerden geçiyor. İşte 2024 Sonbahar modasının deri ceket kombinleri hakkında bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 09:42
Ünlülerin ’2024 Sonbahar’ stili: Deri ceket yine trendde! Serenay Sarıkaya, Sıla Türkoğlu, Pınar Deniz... 1

2024 Sonbahar modasında deri ceketler sezonun yıldızı konumunda. Sonbahar gardırobunuzu oluştururken, deri ceketlere yer vermek artık bir zorunluluk. Bu yılın deri ceket trendleri hem klasik hem de modern kesimlerle karşımıza çıkıyor. Peki, bu sezon deri ceket kombinleri nasıl olmalı?

Ünlülerin ’2024 Sonbahar’ stili: Deri ceket yine trendde! Serenay Sarıkaya, Sıla Türkoğlu, Pınar Deniz... 2

Ünlülerin Tercihi

Deri ceketler, ünlü isimlerin de vazgeçilmezi oldu. Serenay Sarıkaya, Nazlı Sabancı, Çağla Şıkel ve Fahriye Evcen gibi isimler, deri ceketleri kombinlerinde sıkça tercih ediyor.

Ünlülerin ’2024 Sonbahar’ stili: Deri ceket yine trendde! Serenay Sarıkaya, Sıla Türkoğlu, Pınar Deniz... 3

Siz de bu ünlülerin stilinden ilham alarak kendi kombinlerinizi oluşturabilirsiniz.

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