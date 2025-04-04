80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece "silah" sayıldı
Denizli'de 80 yaşındaki Asiye Kaytan, dışarı çıkmasını istemediği 18 yaşındaki torununu terlikle darbettiği gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, koluna vurulan terliği Türk Ceza Kanunu kapsamında "silah" olarak değerlendirirken, kararın istinaf sürecine taşındığı öğrenildi.
80 yaşındaki
Asiye Kaytan ninenin torununa attığı terlik "silah" sayıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2024'te Topraklık Mahallesi'ndeki evlerinde Asiye Kaytan'ın (80), birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural'ın (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurması nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında kamu davası açıldı.
ATILAN TERLİK "SİLAH" SAYILDI
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı davada torun Asiye Vural'ın koluna vurulan terlik, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır." hükmü gereğince "silah" olarak kabul edildi.
Mahkeme, sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirimle 4 yıl 2 aya düşürüldü.
"İSTİNAFTA DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Sanık
Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak, daha önce de Denizli'de anne terliğinin "silah" sayıldığı bir davanın görüldüğünü söyledi.
Yerel mahkemenin bu kararının istinafa taşındığını ifade eden Orpak,
"İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz." dedi.