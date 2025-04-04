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80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece "silah" sayıldı

Denizli'de 80 yaşındaki Asiye Kaytan, dışarı çıkmasını istemediği 18 yaşındaki torununu terlikle darbettiği gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, koluna vurulan terliği Türk Ceza Kanunu kapsamında "silah" olarak değerlendirirken, kararın istinaf sürecine taşındığı öğrenildi.

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AJANSLAR
80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

80 yaşındaki Asiye Kaytan ninenin torununa attığı terlik "silah" sayıldı.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2024'te Topraklık Mahallesi'ndeki evlerinde Asiye Kaytan'ın (80), birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural'ın (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurması nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında kamu davası açıldı.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

ATILAN TERLİK "SİLAH" SAYILDI

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı davada torun Asiye Vural'ın koluna vurulan terlik, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır." hükmü gereğince "silah" olarak kabul edildi.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

Mahkeme, sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirimle 4 yıl 2 aya düşürüldü.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

"İSTİNAFTA DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sanık Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak, daha önce de Denizli'de anne terliğinin "silah" sayıldığı bir davanın görüldüğünü söyledi.

Yerel mahkemenin bu kararının istinafa taşındığını ifade eden Orpak, "İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz." dedi.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

"KİMSE EVLADINI DARBETMESİN"

Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darbetmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece silah sayıldı

Torun Asiye Vural ise "Anneannem koluma terlikle vurduğu ve evden çıkamama engel olduğu için hapis cezası aldı. Böyle olmasını istemezdim. Ben de ondan şikayetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler 'terlik' deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar" dedi.

FOTOĞRAFLAR: DHA