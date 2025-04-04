80 yaşındaki Asiye Vural ninenin torununun koluna vurduğu terlik mahkemece "silah" sayıldı

"KİMSE EVLADINI DARBETMESİN"

Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darbetmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.