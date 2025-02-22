Bilim ödüllü Prof. Dr. Mehmet Güneş’e şok! Banka numarasını kopyalayıp 1 milyon lira dolandırdılar

"BANKA NUMARASI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Prof. Dr. Güneş, "Kurumumuzun çalıştığı bankadan aranıyordum son bir haftadır, müşteri hizmetlerinden, fakat yanıt vermiyordum. Bunun üzerine bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bu arada bana ulaşamadıklarını söylediler çünkü engellemiştim müşteri hizmetleri numarasını. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, aynı zamanda blokeyi de kaldırmamı istediler, telefon blokesini. Ben o blokeyi kaldırınca, hem mobil bankadan bana işlem yaptırıp, bir taraftan da müşteri hizmetlerinden hem arama hem de mesaj gönderme şeklinde yapmam gereken işlemleri yaptırıyorlardı. Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu tabii o an için çok da hızlı yapıyoruz işlemleri diye anlayamadım. Bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir, 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı, hiçbir şekilde uyarılmadım. İşlem bu şekilde, para aktarımı yapılırken de bana IBAN numarası verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Bu şekilde bir işlem ve bu arada bankadan bana hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Sadece dediğim gibi işlemi onaylıyor musunuz diyor. Zaten ben o işlemi orada yapıyorum yani bilmediğim başka bir şey demiyor. Bana, bu yaptığınız işlem şüphelidir, bununla ilgili siz mi bu işi yapıyorsunuz denmiyor veya hiçbir şekilde aranmıyorum. Ben bu konuyu anladım, yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana 'Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın ' dedi. O kadar profesyonelce yapılıyor ki, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güvendim, banka beni arıyor, dolandırmaz diyorsunuz. Böyle sofistike bir işlem yapılıyor" dedi.