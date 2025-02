Bilim ödüllü Prof. Dr. Mehmet Güneş’e şok! Banka numarasını kopyalayıp 1 milyon lira dolandırdılar

YAPAY ZEKA UYARISI: NUMARALARIN BAŞINDA KODLAR VARSA MUTLAKA ŞÜPHE EDECEKSİNİZ

Kırık, "Yapay zekanın bankacılık sektöründe kullanılması son derece önemli. Çünkü yapay zeka, müşterinin bilgilerini analiz eder. Ne kadar kredi çekmiş şimdiye kadar ne kadar işlem olmuş bunun ortalamasını alır. Ve anormal bir işlem olduğunda hemen müşteri hizmetlerini, ilgili bankayı uyararak aslında o hesabın aktarılmasının önüne geçebilir. Tabii burada bazen çok farklı işlemler de uyguluyorlar. 'Patates' hatlar çok yoğun şekilde kullanılıyor. Nedir bu patates hatlar? Özellikle başkalarının üzerine alınmış ya da vefat eden insanlar üzerine alınmış numaraları da kullanıyorlar. Onların hatlarını kapatmıyorlar, kullanıyorlar fakat aradığınızda hiçbir zaman ulaşma şansınız olmuyor. Bunun başında kodlar varsa mutlaka şüphe edeceksiniz. 09'lu kodlar varsa, 08'li kodlar varsa şüphe edeceksiniz. Bir de ben bankacıyım sizi bankadan arıyorum şu işlemleri yapmamız lazım diyen biri varsa her zaman şüpheli yaklaşacaksınız. Telefonu kapatacaksınız, direkt olarak kendiniz ilgili bankanın telefon numarasını arayacaksınız. Beni az önce işte şu dakikada bir kişi aradı, sizden aradığını söyledi. Bu işlem size mi ait diye teyidini alacaksınız. Teyit almadığınız takdirde, telefon dolandırıcılığına ciddi meblağlar kaptırabilirsiniz. Biliyorsunuz dolandırıcılar yurtdışı hatları kullandıkları için burada bazen konum bilgilerini açmamız faydalı oluyor. Çünkü arama geldiğinde konum bilgileri açıksa o aramanın hangi ülkeden yapıldığını otomatik olarak görmüş oluyorsunuz. Çünkü sanal numaraları da biliyorsunuz çok fazla kullanılıyor uygulama dükkanlarından elde edilen. Bunlar bile aslına bakarsanız bizim hayatımızı kurtarabilir. Ve şunu da her zaman söylememiz lazım. Gerek e-Devletten, gerek mobil uygulamalarda her zaman çift faktörlü doğrulama kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle bankadan arıyorum, savcılıktan arıyorum diyen kişilere asla itibar etmemelisiniz. Mutlaka telefonu kapatıp hemen, hızlıca ilgili bankanın resmi numarası üzerinden dönüş sağlamalısınız" uyarısını yaptı.