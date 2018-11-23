Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

MİNİK TANELERİ GİBİ FAYDALARI DA ONLARCA!

İçindeki onlarca minik tanesi gibi, faydaları da onlarca! Özellikle kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, gripten kansere dek birçok hastalığı önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketmenin çok daha fazla fayda sağladığını belirtirken "Buna karşın başta kemoterapi ilaçları olmak üzere birçok ilaçla etkileşimi olduğunun unutulmaması gerekir. Bu nedenle kullanılan ilaçlar doğrultusunda hekimden mutlaka etkileşim bilgisi alınmalı" uyarısında bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, şimdi tam zamanı olan bu şifalı meyvenin 9 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.