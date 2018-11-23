Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketmenin çok daha fazla fayda sağladığını belirtiyor. İşte şifa deposu narın faydaları...

23 Kasım 2018 Cuma, 22:07:14 Güncelleme: 22:56:21
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

MİNİK TANELERİ GİBİ FAYDALARI DA ONLARCA!

İçindeki onlarca minik tanesi gibi, faydaları da onlarca! Özellikle kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, gripten kansere dek birçok hastalığı önlüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu özellikle narın suyunu sıkıp içmek yerine bir büyük narın yarısını tüketmenin çok daha fazla fayda sağladığını belirtirken "Buna karşın başta kemoterapi ilaçları olmak üzere birçok ilaçla etkileşimi olduğunun unutulmaması gerekir. Bu nedenle kullanılan ilaçlar doğrultusunda hekimden mutlaka etkileşim bilgisi alınmalı" uyarısında bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, şimdi tam zamanı olan bu şifalı meyvenin 9 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

İçeriğindeki Punicalagin ve Punicic asit narın yüksek antioksidan aktiviteye sahip olmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar nar ve nar suyunun, yeşil çayın antioksidan aktivitesinin üç katına sahip olduğunu gösteriyor. Bu antioksidanlar stres, yanlış beslenme ve çevredeki olumsuz koşulların vücudumuzda yarattığı hasarı önlemeye yardımcı oluyor.

Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

ANTİ-ENFLAMATUAR ETKİLİ

Kronik enflamasyon kalp ve damar hastalıklarından Alzheimer'a, kanserden tip 2 diyabete dek birçok hastalığın öncüsü. Nar büyük ölçüde punicalaginlerin antioksidan özellikleri sayesinde anti-enflamatuar etki gösteriyor. Vücudumuzdaki iltihabı azaltmak için düzenli nar tüketimi iyi bir seçenek.

Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Narın içerisindeki antioksidan maddeler kanser hücrelerinin oluşum sürecini yavaşlatabiliyor veya durdurabiliyor. Özellikle meme, kolon ve prostat kanseri oluşumunu önleme üzerine olumlu sonuç veren araştırmalar var.

Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...
Şifa deposu nar! Narın faydaları saymakla bitmiyor...

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI

Nar ve nar suyu içeriğindeki polifenoller sayesinde enzim aktivitelerini düzenleyip damarlarda genişleme ve tansiyonda düşme sağlayabiliyor. Kolesterol düzeylerini etkileyerek damarları ve kalbi koruyucu etki gösteriyor.

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