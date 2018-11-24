Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 19:45:22
Güncelleme: 20:00:50
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20 YIL BOYUNCA ONUNLA YAŞADI
20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
4 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. SandraLee'ninYoutube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor
20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.