Malatyada kahreden kaza ile ilgili yeni gelişme! Çok acı sözler...

Malatya'da kahreden kaza ile ilgili yeni gelişme! Çok acı sözler...
Malatya'da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kaza yapan araçta cenazesi bulunan Şerife Alptekin'in Malatya'da defnedilme yönünde vasiyetinin olduğu ve aynı aileden olan yaklaşık 22 kişinin bu yüzden yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan aracı kullanan şoför Cevdet Aysel'in tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin'in cenazesini Malatya'ya getiren midibüs Malatya'nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi ile Şerife Alptekin'in cenazesi bugün Malatya'da defnedildi.
Şerife Alptekin'in torunu olan ve kazada akrabalarını kaybeden Halis Alptekin kazayla ilgili yürek yakan bir bilgi paylaştı. Torun Halis Alptekin, kalp rahatsızlığına bağlı olarak İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden ninesi Şerife Alptekin'in yıllar önce kendisini memleketi Malatya'ya defnetmeleri için çocuklarına ve eşine vasiyette bulunduğunu söyledi.