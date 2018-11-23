Malatyada kahreden kaza ile ilgili yeni gelişme! Çok acı sözler...

Şerife Alptekin'in torunu olan ve kazada akrabalarını kaybeden Halis Alptekin kazayla ilgili yürek yakan bir bilgi paylaştı. Torun Halis Alptekin, kalp rahatsızlığına bağlı olarak İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden ninesi Şerife Alptekin'in yıllar önce kendisini memleketi Malatya'ya defnetmeleri için çocuklarına ve eşine vasiyette bulunduğunu söyledi.