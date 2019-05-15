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Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen nar çiçeğinden yapılan bu şerbeti sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Yüksek C vitamini kaynağı olan nar çiçeği şerbetinin pratik tarifini sizler için derledik.

15.05.2019 16:16 - Son Güncelleme: 15.05.2019 16:16
Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen nar çiçeğinden yapılan bu şerbeti sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Yüksek C vitamini kaynağı olan nar çiçeği şerbetinin pratik tarifini sizler için derledik.

Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Nar çiçeği şerbeti tarifi özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında daha sık araştırılıyor. Nar çiçeği şerbeti şeker ihtiyacını karşılarken verdiği ferahlık ve vitamin kaynağı ile de seviliyor.

Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı döneminde, envai çeşit baharat Mısır Çarşısı'ndaki baharatçı dükkanlarını süslerdi. Mekke gülü, "hibiskus" da denilen nar çiçeği (Mısır çarşısındaki aktarlarda bulabilirsiniz) Sudan çöllerinde yetişir. Susuzluğu gidermesi dışında ölü hücreleri yenilediği, direnci arttırdığı ve bol miktarda C vitamini içerdiği bilinmektedir.

Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Nar çiçeği şerbeti İstanbul'da geçmiş dönemde şerbetçilerin olmazsa olmazlarından olan bir şerbettir. Yine o dönemlerde nar çiçeğinin, diş etlerini ve iltihaplarını tedavi etme özelliğinden yararlanılmıştır.

Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?

Eskiden, geceden kaynatılıp sabaha kadar yaprakları içinde dinlendirilen nar çiçeği, daha sonra çay gibi şekerli ya da şekersiz içilirdi. Günümüzde Mısır çarşısında kurusunu alıp aynı usulle tüketme imkanınız vardır.

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