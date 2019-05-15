Nar çiçeği şerbeti nasıl yapılır?
Faydaları saymakla bitmeyen nar çiçeğinden yapılan bu şerbeti sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Yüksek C vitamini kaynağı olan nar çiçeği şerbetinin pratik tarifini sizler için derledik.
15.05.2019 16:16
- Son Güncelleme: 15.05.2019 16:16
Osmanlı döneminde, envai çeşit baharat Mısır Çarşısı'ndaki baharatçı dükkanlarını süslerdi. Mekke gülü, "hibiskus" da denilen nar çiçeği (Mısır çarşısındaki aktarlarda bulabilirsiniz) Sudan çöllerinde yetişir. Susuzluğu gidermesi dışında ölü hücreleri yenilediği, direnci arttırdığı ve bol miktarda C vitamini içerdiği bilinmektedir.
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