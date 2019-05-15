Osmanlı sarayı ve padişahlarının görülmemiş fotoğrafları! Fatih'in portresi bildiğinizden farklı

Türkiye'de yaşayan ve 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışan İranlı ressam Reza Hemmatirad, 36 Osmanlı Padişahının portresini yaptı. İranlı resmmanın yaptığı portreler ve eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar...