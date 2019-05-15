17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, masa, sandalye, bisiklet, tabure, erkek-kadın terlik gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. Her hafta cuma günü çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...