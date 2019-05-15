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17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birçok ürünün dikkat çektiği katalogda 32" uydu alıcılı televizyon 1.099,00 TL'den satılacak. BİM müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. Sizler için katalogadaki ürünleri haberimizde derledik. Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Aktüel ürünler hangileri? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

15.05.2019 15:46 - Son Güncelleme: 15.05.2019 15:46
17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, masa, sandalye, bisiklet, tabure, erkek-kadın terlik gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. Her hafta cuma günü çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 MAYIS 2019)

32" Uydu Alıcılı Televizyon Keysmart

• HD Tv
• HD Dahil Uydu Alıcısı
• 400 Hz
• HD Triple Tuner
• USB Recording
• HDMI
• USB Connectivity
• Arçelik Servis Garantisi 444 0 888

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 MAYIS 2019)

Masa Rattan Görünümlü

• Güneş ışınlarına korumalı

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 MAYIS 2019)

Sandalye Rattan Görünümlü

• Güneş ışınlarına korumalı

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 MAYIS 2019)

Sırtlıklı Sandalye Minderi

• Kaymayı önleyici bağcıklı
• Farklı renk ve desen seçenekleri

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