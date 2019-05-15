17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler dikkat çekiyor! BİM'de cuma kampanyaları neler?
17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birçok ürünün dikkat çektiği katalogda 32" uydu alıcılı televizyon 1.099,00 TL'den satılacak. BİM müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. Sizler için katalogadaki ürünleri haberimizde derledik. Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Aktüel ürünler hangileri? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
15.05.2019 15:46
- Son Güncelleme: 15.05.2019 15:46
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, masa, sandalye, bisiklet, tabure, erkek-kadın terlik gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. Her hafta cuma günü çeşit çeşit ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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