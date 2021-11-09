Nam-ı diğer yedi bela Gülcan! Bu kez de adliyeyi karıştırdı!

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çay bahçesinde 16 Şubat 2020 tarihinde, iddiaya göre Gülcan Çağıllıgeçit, oturduğu masanın sandalyesini devirdiği için garsonlar tarafından uyarıldı. Çağıllıgeçit ile garson Yaşar Yıldız ve Ali Ağırdil arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Gülcan Çağıllıgeçit'i gözaltına aldı. Yaşar Yıldız, kendisine tokat atıp masadaki kül tablasıyla su şişesini kafasına fırlattığını ve hakaretler ettiğini, Ali Ağırdil kendisine hakaret ettiğini, işletme sahibi Alaittin Önal ise cam masaları kırdığını önce sürüp Gülcan Çağıllıgeçit'den şikayetçi oldu. Çağıllıgeçit de Yaşar Yıldız'ın kendisine tokat attığını iddia edip şikayetçi oldu.

